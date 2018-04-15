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Сирийский гамбит. Приведут ли американские авиаудары к эскалации на Ближнем Востоке

Применение химического оружия в сирийской Думе вновь поставило мир на грань серьезного противостояния. Западная коалиция нанесла масштабные авиаудары по химическим лабораториям. Однако россияне так и не рискнули воплотить свои угрозы в жизнь и сбивать американские "Томагавки"

В минувшее воскресенье, 8 апреля, в сирийском городе Дума – одном из последних источников сопротивления исламистской оппозиции на территории анклава Восточная Гута вблизи Дамаска – был применен токсичный газ. В результате сброса бочковой бомбы погибли, по разным источникам, от 40 до 70 человек, еще сотни получили ранения.

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На Западе сразу же раздались голоса с требованиями наказать виновных в очередном преступлении. В частности, 9 апреля в Европе о необходимости нанести удары по военным объектам сирийского правительства заявили французский президент Эммануэль Макрон и глава британского правительства Тереза Мэй, чья страна недавно сама пострадала от применения россиянами нервно-паралитическим яда в Солсбери. В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал "быстрое решение" – буквально в течение 24-48 часов, а также отменил запланированный тур по странам Латинской Америки, чтобы сосредоточиться на ситуации в Сирии.

В то же время Москва устами главы российского МИД Сергея Лаврова заявила о "провокации" - мол, никаких следов хлора или других ядовитых веществ там не обнаружено.

10 апреля состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, на котором Россия ожидаемо заблокировала проект резолюции. При этом Москва оказалась почти в полной изоляции - компанию ей составил лишь коммунистический режим Эво Моралеса в Боливии, который довел свой народ до полнейшей нищеты. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли отметила, что ответственность лежит на российском режиме, "руки которого – по локоть в крови сирийских детей". "История зафиксирует, что в этот день Россия решила защищать монстра, а не сирийский народ", - подчеркнула Хейли.

Не прошли и две резолюции, предложенные РФ, в них Москва формально соглашалась на расследование, но при этом требовала для себя полномочия утверждать следователей.

Кульминация кризиса

Следующий день, 11 апреля, стал кульминацией сирийского кризиса. Посол России в Ливане пригрозил в случае начала операции против сил Башара Асада не только сбивать американские ракеты, но и нанести удар по их носителям – то есть самолетам и кораблям.

Дональд Трамп не замедлил с ответом. "Россия обещает сбивать все и любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе, красивые, новые и "умные"! Не стоит быть партнерами животного, которое убивает свой народ газом и получает от этого удовольствие", – протвиттил президент Соединенных Штатов, шокировав всю мировую общественность.

Правда, буквально за 40 минут Трамп написал совсем другой твитт, в котором призвал, по сути, к примирению и взаимопониманию с Москвой: "Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, в том числе, чем во времена холодной войны. Для этого нет причин. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики, это было бы легко обеспечить, нам нужно, чтобы все нации сотрудничали. Остановим гонку вооружений?".

А еще чуть позже американский президент полностью запутал всех, обвинив в плохих отношениях с РФ спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года.

Реакция Кремля демонстрировала некоторую растерянность. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ограничился заявлением, что РФ не является "участником twitter-дипломатии". А пресс-секретарь МИДа Мария Захарова в своем фирменном стиле предположила, что США, выпуская ракеты по Сирии, стремятся "замести следы провокации".

В тот же день шеф Пентагона Джеймс Маттис заявил о готовности вооруженных сил Соединенных Штатов к военному сценарию. С Норфолка, что в Вирджинии, к Ближнему Востоку направилась авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry S. Truman. Кроме самого авианосца примерно с 90 самолетами на борту, в группу входят ракетный крейсер Normandy и четыре ракетных эсминца, к которым по дороге должны присоединиться еще два. А Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) предупредила авиакомпании о возможности начала нанесения авиационных и ракетных ударов в течение 72 часов.

Россияне в ответ привели собственную противовоздушную оборону и авиацию в Сирии в состояние повышенной готовности и вывели в открытое море военные корабли с базы в Тартусе. Сирийские военные передислоцировали часть самолетов на российскую авиабазу Хмеймим – в надежде, что американские удары не коснутся россиян. Также в СМИ появились сообщения об эвакуации семей топовых асадовских должностных лиц в Иран (а самих чиновников – в тот же Хмеймим или другие российские базы).

Тогда же, 11 апреля, Дональд Трамп провел совещание с военными – министром обороны Джеймсом Мэттисом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом, которые доложили президенту об оперативной обстановке и проинформировали по поводу возможных вариантов действий.

По сообщениям американских СМИ, разрабатывались несколько вариантов операции – от нанесения ограниченных ударов наподобие прошлогоднего обстрела крылатыми ракетами асадовской базы Аш-Шайрат до многодневного воздушного наступления, вроде многонациональной воздушного наступления против Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году или операции американско-британского альянса против саддамовского Ирака в 1998 году. При этом Джеймс Маттис подчеркивал во время недавних слушаний в Конгрессе: одна из главных целей при планировании нанесения удара - недопущение дальнейшей эскалации и выхода ситуации из-под контроля.

С самого начала желание присоединиться к Соединенным Штатам выразила Франция. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй немного колебалась, однако 12 апреля она таки вынесла этот вопрос на заседание правительства, которое одобрило участие вооруженных сил Ее Величества в возможной операции. Не исключил возможность координации действий с силами коалиции также кронпринц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Также существовала информация, что к кампании могут присоединиться вооруженные силы Израиля, который, собственно, и так время от времени наносит воздушные удары по асадовским войскам и дислоцированным в Сирии иранским военным советникам.

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Огонь и ярость, или полет "Томагавков"

Удар был нанесен 14 апреля, между 3 и 4 часами по местному времени. США задействовали три корабля, подводную лодку и два стратегических бомбардировщика B-1. От Франции принимали участие фрегат и самолеты, от Британии – только авиация с базы на Кипре. Всего было выпущено 105 крылатых ракет, которые поразили научно-исследовательский комплекс в Дамаске, связанный с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Запуск "Томагавка" с ракетного крейсера USS Monterey

Практически сразу же после обстрела Джозеф Данфорд объявил об успешном завершении первого этапа операции. По словам Джеймса Меттиса, "Асад получил четкое послание", а что будет дальше – зависит от поведения самого сирийского диктатора. Несколько позже представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи сообщил: ракеты обезвредили все определенные цели, а сирийская химическая программа отброшена на долгие годы.

Сам Дональд Трамп поблагодарил союзников за сотрудничество. "Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!" - протвиттил глава Белого дома.

Глава британского правительства Тереза Мэй подчеркнула: действия россиян в Совбезе ООН не оставили западным странам другого выбора, кроме применения силы. А также подчеркнула: удары в Сирии сдержат тех, кто использует химвещества на улицах Британии.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал военную акцию "справедливой, пропорциональной и точной". После чего официальный Париж обнародовал отчет, который с высокой степенью уверенности возлагает ответственность за химическую атаку на сирийский режим, а Россию обвиняет в политическом и военном прикрытии Асада и компании.

Поддержали действия западной коалиции почти все европейские страны (включая Германию, которая просила «не спешить» с операцией), руководящие органы ЕС, Североатлантический альянс, Израиль и многие другие. Даже Турция, которая в последнее время прекрасно взаимодействует с Москвой, приветствовала авиаудар. Поддержала союзников и Украина.

Россия, конечно же, осудила то, что в Москве назвали "актом агрессии против суверенного государства" и инициировали созыв экстренного заседания Совбеза ООН – наверное, чтобы выразить глубокую озабоченность. Ни одной ракеты союзников российская ПВО, вопреки обещаниям, сбить не пыталась, объяснив это тем, что "ракеты не попали в зону ответственности сил противовоздушной обороны группировки РФ в Сирии". В то же время они похвастались, что против западных ракет успешно работала сирийская ПВО, перехватив чуть ли не 70 американских ракет с помощью устаревших комплексов "Бук", С-125 и С-200 (сам Дамаск несколько скромнее – заявляет о 12 сбитых ракетах). В то же время представители Пентагона не владеют информацией о таких феноменальных успехах сирийских зенитчиков. И здесь веры американцам, конечно, больше. Во-первых, россияне всегда, мягко говоря, искажают действительность. Во-вторых, если бы сирийская противовоздушная оборона была хотя бы наполовину такой эффективной, израильские самолеты не чувствовали бы себя в небе Сирии, как дома. Помимо РФ, удары осудили Иран и Китай.

По словам Джозефа Данфорда, Соединенные Штаты никоим образом не координировали авиаудар с россиянами и не сообщали о нем. Впрочем, существует информация, что за 6 часов об ударе российским военным сообщили французы. Конечно, этого времени было более чем достаточно для эвакуации в безопасное место всего, чего хочешь.

Из приведенных сообщений Пентагона и Белого дома можно сделать вывод – США и их союзники решили, как и год назад, ограничиться одним демонстративным ударом. Поговаривают, такую концепцию смог отстоять Джеймс Маттис – в отличие от вновь назначенных советника по нацбезопасности Джона Болтона и директора ЦРУ Майка Помпео, которые подталкивали Трампа к длительной и мощной кампании.

С другой стороны, россияне, несмотря на всю агрессивную риторику, просто побоялись повышать ставки, прекрасно понимая - в случае серьезного противостояния американцы легко бы обезвредили небольшие группировки россиян, чье вооружение не идет ни в какое сравнение с техническими возможностями Пентагона – побоище под Дейр-аз-Зором дало нам возможность сравнить военные потенциалы США и РФ.

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Впрочем, поражение Кремля на сирийском театре военных действий явно побудило бы российских лидеров к эскалации противостояния на тех направлениях, где они чувствуют себя особенно уверенно - включая возможность масштабной агрессии РФ против Украины. Поэтому разрядка, которая, скорее всего, ждет нас после вчерашнего "фейерверка" из "Томагавков", в интересах всех нас.

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