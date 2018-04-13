Суд Москвы запретил Telegram в России
Об этом сообщает Мeduza.
Судья Юлия Смолина позволила Роскомнадзору начать немедленное блокирование мессенджера.
Как заинтересованное лицо в процесс привлекли ФСБ, которое требовало от Telegram ключей для расшифровки сообщений пользователей. Представители Роскомнадзора и ФСБ объяснили свои позиции по иску, отметив, что Telegram может использоваться террористическими и экстремистскими организациями.
Иск рассматривали менее 20 минут, а на принятие решения потребовалось более 30 минут.
Российское законодательство предусматривает возможность подать апелляцию на решение суда первой инстанции.
Отныне сервисом Telegram в России можно будет пользоваться через VPN-соединение или с помощью браузера Tor или анонимайзеров.
- Напомним, ранее Верховный суд России обязал Telegram "сливать" ФСБ переписку пользователей.
- Основатель сервиса Павел Дуров отказался выдать ключи шифрования сообщений пользователей, несмотря на угрозу блокировки Telegram в России.
- Telegram пожаловался в ЕСПЧ из-за штрафа и угрозы блокировки в России.
- Компанию Open Network Telegram, созданную Павлом Дуровым, зарегистрировали в Великобритании.
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