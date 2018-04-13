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Суд Москвы запретил Telegram в России


фото: ddr5
Утром в пятницу, 13 апреля, Таганский райсуд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России

Об этом сообщает Мeduza.

Судья Юлия Смолина позволила Роскомнадзору начать немедленное блокирование мессенджера.

Как заинтересованное лицо в процесс привлекли ФСБ, которое требовало от Telegram ключей для расшифровки сообщений пользователей. Представители Роскомнадзора и ФСБ объяснили свои позиции по иску, отметив, что Telegram может использоваться террористическими и экстремистскими организациями.

Иск рассматривали менее 20 минут, а на принятие решения потребовалось более 30 минут.

Российское законодательство предусматривает возможность подать апелляцию на решение суда первой инстанции.

Отныне сервисом Telegram в России можно будет пользоваться через VPN-соединение или с помощью браузера Tor или анонимайзеров.

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