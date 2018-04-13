На Троещину планируют запустить беспилотный надземный поезд SkyWay
13 апреля, 2018, 18:05 Ярослава Тюпка
Киевская городская государственная администрация планирует построить надземную систему транспортного сообщения Sky Way между Почтовой площадью и Троещинским рынком
Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры о создании соответствующей рабочей группы, передает Еспресо.TV.
Согласно приказу, рабочая группа должна представить предложения по реализации проекта до 12 апреля.
SkyWay – надземная транспортная система, которая движется на подвесных рельсах, натянутых между опорами.
Скорость подвижного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автоматически.
- Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявили, что в Украине может появиться сверхбыстрый поезд Hyperloop.
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