На Троещину планируют запустить беспилотный надземный поезд SkyWay

13 апреля, 2018, 18:05

Ярослава Тюпка

Киевская городская государственная администрация планирует построить надземную систему транспортного сообщения Sky Way между Почтовой площадью и Троещинским рынком

Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры о создании соответствующей рабочей группы, передает Еспресо.TV.

Согласно приказу, рабочая группа должна представить предложения по реализации проекта до 12 апреля.

SkyWay – надземная транспортная система, которая движется на подвесных рельсах, натянутых между опорами.

Скорость подвижного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автоматически.