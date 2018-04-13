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На Троещину планируют запустить беспилотный надземный поезд SkyWay


фото: youtube
Киевская городская государственная администрация планирует построить надземную систему транспортного сообщения Sky Way между Почтовой площадью и Троещинским рынком

Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры о создании соответствующей рабочей группы, передает Еспресо.TV.

Согласно приказу, рабочая группа должна представить предложения по реализации проекта до 12 апреля.

SkyWay – надземная транспортная система, которая движется на подвесных рельсах, натянутых между опорами.

Скорость подвижного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автоматически.

 

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