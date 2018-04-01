Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

1 апреля, 2018, 20:11

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Мы для себя имеем следующую этапность.Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

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По его словам, только после этого можно переходить "к строительству тестовой площадки".

"В наших планах - это 2019", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует "много усилий, много координации".