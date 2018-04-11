Заключенный Лукьяновского СИЗО скончался в больнице от травм. В Минюсте рассказали, что случилось

11 апреля, 2018, 13:09

9 апреля в столичной больнице умер 22-летний осужденный, который находился в Киевском следственном изоляторе

Об этом заявил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак в комментарии "Громадскому радио".

Он отметил, что 3 апреля жителя столицы осудили за кражу, после чего его доставили в Лукьяновское СИЗО в тот же день.

"Сначала его поместили в одну камеру, потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство – биться головой о предметы, о стену", - отметил Маслак.

По его словам, 5 апреля мужчину поместили в специализированную камеру медицинской части. Там ему становилось все хуже из-за ранений, которые он претерпел за свое неадекватное поведение.

Впоследствии молодого человека отвезли в Киевскую городскую клиническую больницу, где он умер 9 апреля в 12:40 в отделении реанимации.

По предварительным данным, у осужденного диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму. При этом следов насильственной смерти не было. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.