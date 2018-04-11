Заключенный Лукьяновского СИЗО скончался в больнице от травм. В Минюсте рассказали, что случилось
Об этом заявил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак в комментарии "Громадскому радио".
Он отметил, что 3 апреля жителя столицы осудили за кражу, после чего его доставили в Лукьяновское СИЗО в тот же день.
"Сначала его поместили в одну камеру, потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство – биться головой о предметы, о стену", - отметил Маслак.
По его словам, 5 апреля мужчину поместили в специализированную камеру медицинской части. Там ему становилось все хуже из-за ранений, которые он претерпел за свое неадекватное поведение.
Впоследствии молодого человека отвезли в Киевскую городскую клиническую больницу, где он умер 9 апреля в 12:40 в отделении реанимации.
По предварительным данным, у осужденного диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму. При этом следов насильственной смерти не было. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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