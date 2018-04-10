"Северный поток-2" могут построить, но он будет "сухим", - Огрызко

10 апреля, 2018, 21:09

Если в Европе построят "Северный поток-2", его не будут использовать на максимум возможностей

Об этом сообщил украинский дипломат и глава МИД в течение 2007-2009 годов Владимир Огрызко в эфире Еспресо.TV.

Несмотря на все предыдущие разговоры о том, что "Северный поток-2" - это только экономика, власти Германии начала менять свое мнение, говорит дипломат.

"Однако я считаю, что победит здравый смысл и из политического проекта "Северный поток-2", который на самом деле развалит единство Европы, мы выйдем сильнее. Думаю, что Украина и Европа поймут, что лучше быть вместе и вместе противодействовать неадекватной России", - заметил дипломат.

По мнению Огрызко, "Поток-2" все же могут построить, но он будет "сухим".

"То есть в конечном счете это будут выброшенные деньги. Возможно, на этом заработают как одни, так и другие. Но по нему не будет идти нужное количество газа. При этом обе стороны прекрасно заработают", - пояснил он.

Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы