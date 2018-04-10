"Северный поток-2" могут построить, но он будет "сухим", - Огрызко
Об этом сообщил украинский дипломат и глава МИД в течение 2007-2009 годов Владимир Огрызко в эфире Еспресо.TV.
Несмотря на все предыдущие разговоры о том, что "Северный поток-2" - это только экономика, власти Германии начала менять свое мнение, говорит дипломат.
"Однако я считаю, что победит здравый смысл и из политического проекта "Северный поток-2", который на самом деле развалит единство Европы, мы выйдем сильнее. Думаю, что Украина и Европа поймут, что лучше быть вместе и вместе противодействовать неадекватной России", - заметил дипломат.
По мнению Огрызко, "Поток-2" все же могут построить, но он будет "сухим".
"То есть в конечном счете это будут выброшенные деньги. Возможно, на этом заработают как одни, так и другие. Но по нему не будет идти нужное количество газа. При этом обе стороны прекрасно заработают", - пояснил он.
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- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
- В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а взамен договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
- 5 апреля правительство Финляндии дала согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Вице - премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.
- Порошенко накануне заявил в интервью, что Германии не стоит заключать соглашения с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2", а вместо этого следует договориться о транзите через Украину.
- Во время пресс-конференции Ангела Меркель рассказала Порошенко, что выразила Путину недовольство из-за "Северного потока-2".
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