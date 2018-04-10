Facebook, Amazon или Intel. Кто из гигантов вкладывает больше денег в исследования и прогресс
Об этом пишет Recode.
Amazon в прошлом году увеличила объем инвестиций в дальнейшие разработки почти на 50%. Несмотря на это, в 2016 году компания также была лидером американского рынка по количеству инвестиций в разработку новых продуктов.
На втором месте по объему инвестиций в новые разработки находится холдинг Alphabet, вложивший в 2017 году $ 16,5млрд.
На третьем - Intel с объемом инвестиций в $ 13,1млрд. Также в пятерку вошли Microsoft и Apple - $ 12,3млрд и $ 11 6 млрд соответственно. Лидером среди нетехнологических компаний стала Johnson & Johnson - с объемом в $ 10,4млрд.
При этом в некоторых сферах американские компании не являются лидерами. В прошлом году мировые инвестиции в стартапы, которые разрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта, достигли $ 15,2 млрд. Из них 48% пришлось на Китай и только 38% - на США.
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