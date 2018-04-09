В Греции задержали трех украинцев-контрабандистов, которые перевозили более 60 мигрантов

"Они пытались перебраться в Италию. Контрабандисты родом из Украины", - заявил офицер береговой охраны агентства.

По данным греческой государственной радиокомпании (ERA), мигрантов сначала небольшими группами доставили микроавтобусами из Афин в порт в городке Килини, а затем малыми лодками доставляли на яхту возле греческого побережья. За этим наблюдали рыбаки, которые и сообщили о подозрительных передвижениях береговой охране.

Среди мигрантов было не менее 20 несовершеннолетних. Все они чувствуют себя хорошо и быть размещены в лагере для беженцев на западе Греции.

Как известно, после закрытия в 2016 году "балканского маршрута" тысячи мигрантов остались в Греции. Почти каждый день полиция обнаруживает небольшие группы людей, которые пытаются перебраться в другие страны Европы.

По подсчетам Международной организации по миграции, в 2017 году более трех тысяч человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, отплывая преимущественно из Ливии в направлении Италии. В целом за последние четыре года количество погибших при попытке добраться до берегов Европы превышает 20 тысяч.