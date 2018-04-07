Из-за задымления в вентиляции спасатели эвакуировали около 350 человек из ТРЦ в Бердичеве

7 апреля, 2018, 18:51

В городе Бердичев Житомирской области из-за задымления в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" эвакуировали около 350 человек

Сообщение о задымлении в кафе "Чара", расположенном в подвальном помещении ТРЦ "Оноре де Бальзак", поступило к спасателям в 11:50 субботы, 7 апреля 2018 года, передает Интерфакс-Украина.

Задымление произошло в вентиляционной шахте без дальнейшего горения. В самом ТРЦ задымления не было.

"В результате этого происшествия пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек", - отметили в ГСЧС.