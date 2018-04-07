Из-за задымления в вентиляции спасатели эвакуировали около 350 человек из ТРЦ в Бердичеве
7 апреля, 2018, 18:51
В городе Бердичев Житомирской области из-за задымления в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" эвакуировали около 350 человек
Сообщение о задымлении в кафе "Чара", расположенном в подвальном помещении ТРЦ "Оноре де Бальзак", поступило к спасателям в 11:50 субботы, 7 апреля 2018 года, передает Интерфакс-Украина.
Задымление произошло в вентиляционной шахте без дальнейшего горения. В самом ТРЦ задымления не было.
"В результате этого происшествия пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек", - отметили в ГСЧС.
- 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Это связано с пожаром в торговом центре в российском Кемерово, где погибло более 60 человек.
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