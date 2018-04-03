Националисты устроили марш "против олигархов": двинулись под стены Рады и АП
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что участники акции - это прежде всего представители националистических политических сил ВО “Свобода”, “Правый сектор” и “Национальный корпус”.
Среди участников марша координатор "Правого сектора" Андрей Тарасенко, представитель "Национального корпуса" нардеп Олег Петренко, а также лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
Марш стартовал с улицы Грушевского возле стадиона “Динамо”. Колонна двинулась к зданию Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента. Здание Кабмина во время акции охраняют около 300 бойцов Нацгвардии и охранников.
Главное требование митингующих — остановить приватизацию стратегических предприятий и земли, а также ввести налог на роскошь и прогрессивную шкалу налогообложения: величина налога должна зависит от заработка.
После обеда участники акции намерены презентовать реформы “против олигархов” возле Администрации президента.
Движение по улице Грушевского полностью перекрыто от Европейской площади к Кабинету министров.
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