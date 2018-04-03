Националисты устроили марш "против олигархов": двинулись под стены Рады и АП

3 апреля, 2018, 11:59

В столице Украины в акции под названием "Марш силы нации" принимает участие около 5 тысяч человек

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что участники акции - это прежде всего представители националистических политических сил ВО “Свобода”, “Правый сектор” и “Национальный корпус”.

Среди участников марша координатор "Правого сектора" Андрей Тарасенко, представитель "Национального корпуса" нардеп Олег Петренко, а также лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Марш стартовал с улицы Грушевского возле стадиона “Динамо”. Колонна двинулась к зданию Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента. Здание Кабмина во время акции охраняют около 300 бойцов Нацгвардии и охранников.

Главное требование митингующих — остановить приватизацию стратегических предприятий и земли, а также ввести налог на роскошь и прогрессивную шкалу налогообложения: величина налога должна зависит от заработка.

После обеда участники акции намерены презентовать реформы “против олигархов” возле Администрации президента.

Движение по улице Грушевского полностью перекрыто от Европейской площади к Кабинету министров.