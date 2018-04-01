Высланные российские дипломаты вылетели из США двумя спецрейсами
Об этом сообщает ТАСС.
Всего США в субботу оставили 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", которые использует Управление делами президента РФ.
Первый самолет с российскими дипломатами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Ил-96 ранее взял на борт российских дипломатов и членов их семей в Вашингтоне и сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства России при ООН с семьями.
Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из вашингтонского аэропорта имени Даллеса в Москву в субботу около полуночи по Киеву.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- По сообщению СМИ, на столе у Трампа есть еще более жесткий вариант ответа РФ на отравление Скрипаля.
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