Высланные российские дипломаты вылетели из США двумя спецрейсами

1 апреля, 2018, 11:38

Два самолета с высланными российскими дипломатами и их семьями на борту вылетели из США в Москву

Об этом сообщает ТАСС.

Всего США в субботу оставили 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", которые использует Управление делами президента РФ.

Первый самолет с российскими дипломатами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Ил-96 ранее взял на борт российских дипломатов и членов их семей в Вашингтоне и сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства России при ООН с семьями.

Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из вашингтонского аэропорта имени Даллеса в Москву в субботу около полуночи по Киеву.

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