Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств

30 марта, 2018, 17:36

Россия высылает дипломатов 23 стран, которые заявили о выдворении сотрудников российских диппредставительств

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия предупредила о вероятном выдворение дипломатов Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории.

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"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств", - отмечают в МИД России.