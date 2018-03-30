Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, Россия предупредила о вероятном выдворение дипломатов Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории.
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"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств", - отмечают в МИД России.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- По состоянию на 29 марта уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Юлия Скрипаль хорошо реагирует на лечение и уже не находится в критическом состоянии.
- Российские дипломаты в Лондоне требуют пустить их к Юлии Скрипаль, которая оправилась после отравления.
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