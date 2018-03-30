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Россия высылает 13 украинских дипломатов


фото: radiosvoboda
Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их persona non grata

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Дипломатам были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипаля" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter назвал действия России "нонсенсом".

"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал Климкин.

В российском МИД уточнили, что 30 марта вызвали руководителей дипломатических миссий из 23 стран.

Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. По словам заместителя главы МИД по вопросам европейской интеграции Ланы Зеркаль, общее количество российского дипкорпуса в Украине насчитывало 79 человек. Отныне остается 66 - что значительно больше численности украинского дипломатического персонала в России, который насчитывает 45-46 сотрудников.

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