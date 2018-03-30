Россия высылает 13 украинских дипломатов
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
"Дипломатам были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипаля" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter назвал действия России "нонсенсом".
"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал Климкин.
«Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о граждан Украины в РФ. Работаем дальше.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2018 г.
В российском МИД уточнили, что 30 марта вызвали руководителей дипломатических миссий из 23 стран.
Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. По словам заместителя главы МИД по вопросам европейской интеграции Ланы Зеркаль, общее количество российского дипкорпуса в Украине насчитывало 79 человек. Отныне остается 66 - что значительно больше численности украинского дипломатического персонала в России, который насчитывает 45-46 сотрудников.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Страны ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- По состоянию на 29 марта уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
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