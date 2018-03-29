Российский суд арестовал украинского пранкера, который распространял данные о погибших в Кемерово
29 марта, 2018, 00:36
В Москве суд заочно арестовал гражданина Украины Николая Кувикова, который якобы распространял в соцсетях недостоверные данные о количестве погибших во время пожара в Кемерово
Решение было принято Басманным судом, передает ТАСС.
"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу обвиняемого Кувикова сроком на два месяца с момента экстрадиции или с момента его задержания на территории России", - заявили в суде.
- Напоминаем, что Никита Кувиков известный в сети как пранкер Евгений Вольнов. Его обвиняют в распространении якобы ложной информации о 300 погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Ранее сообщалось, что пранкер объявлен Россией в международный розыск.
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
- Впоследствии в следкоме России заявили, что украинский пранкер распространил слухи о 300 погибших в Кемерово. В частности, Вольнов в телефонном разговоре представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".
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