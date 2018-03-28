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На Тернопольщине поезд сошел с рельсов - воры украли часть пути

Во вторник, 27 марта, в Тернопольской области сошли с рельсов два вагона пригородного дизель-поезда №6285 сообщением Гусятин-Чортков

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Авария случилась в 15:20 на 20-м км перегона Гусятин-Копычинцы. В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиров поезда доставили по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21:00 движение по участку было восстановлено.

По выводам экспертов, причиной аварии стало похищение ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и СБУ, открыто уголовное производство.

В целом с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконного вмешательства в работу железной дороги, задержано 286 человек.

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