На Тернопольщине поезд сошел с рельсов - воры украли часть пути
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Авария случилась в 15:20 на 20-м км перегона Гусятин-Копычинцы. В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиров поезда доставили по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21:00 движение по участку было восстановлено.
По выводам экспертов, причиной аварии стало похищение ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и СБУ, открыто уголовное производство.
В целом с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконного вмешательства в работу железной дороги, задержано 286 человек.
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