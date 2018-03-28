Более 150 дипломатов вернутся в Москву. Список стран, которые выдворят россиян из-за отравления Скрипаля
28 марта, 2018, 10:36
В Госдепартаменте США обнародовали список стран и количество российских дипломатов, которых выдворят в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт, сообщает Еспресо.TV.
Она отметила, что США, Британия, НАТО, а также еще 25 стран объявили о высылке 151 сотрудника российского дипломатического представительства.
Науэрт также перечислила эти страны и назвала количество дипломатов, которых они намерены выдворить:
- США - 60;
- Украина - 13;
- Британия - 23;
- Франция - 4;
- Германия - 4;
- Польша - 4;
- Канада - 4;
- Литва - 8;
- Чехия - 3;
- Молдова - 3;
- Нидерланды - 2;
- Дания - 2;
- Албания - 2;
- Италия - 2;
- Испания - 2;
- Австралия - 2;
- Румыния - 1;
- Эстония - 1;
- Латвия - 1;
- Хорватия - 1;
- Швеция - 1;
- Македония - 1;
- Норвегия - 1;
- Венгрия - 1;
- Финляндия - 1;
- Ирландия - 1;
- Бельгия - 1;
- НАТО - 7;
"Конечный результат - 151 представитель российского разведывательного персонала отправлен домой в Москву, - это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает глобальную кампанию России, которая подрывает международный мир и стабильность, угрожает суверенитету и безопасности стран во всем мире", - подытожила Науэрт.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о высылке 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
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