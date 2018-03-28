Более 150 дипломатов вернутся в Москву. Список стран, которые выдворят россиян из-за отравления Скрипаля

28 марта, 2018, 10:36

В Госдепартаменте США обнародовали список стран и количество российских дипломатов, которых выдворят в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что США, Британия, НАТО, а также еще 25 стран объявили о высылке 151 сотрудника российского дипломатического представительства.

Науэрт также перечислила эти страны и назвала количество дипломатов, которых они намерены выдворить:

США - 60;

Украина - 13;

Британия - 23;

Франция - 4;

Германия - 4;

Польша - 4;

Канада - 4;

Литва - 8;

Чехия - 3;

Молдова - 3;

Нидерланды - 2;

Дания - 2;

Албания - 2;

Италия - 2;

Испания - 2;

Австралия - 2;

Румыния - 1;

Эстония - 1;

Латвия - 1;

Хорватия - 1;

Швеция - 1;

Македония - 1;

Норвегия - 1;

Венгрия - 1;

Финляндия - 1;

Ирландия - 1;

Бельгия - 1;

НАТО - 7;

"Конечный результат - 151 представитель российского разведывательного персонала отправлен домой в Москву, - это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает глобальную кампанию России, которая подрывает международный мир и стабильность, угрожает суверенитету и безопасности стран во всем мире", - подытожила Науэрт.