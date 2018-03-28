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Более 150 дипломатов вернутся в Москву. Список стран, которые выдворят россиян из-за отравления Скрипаля


фото: REUTERS
В Госдепартаменте США обнародовали список стран и количество российских дипломатов, которых выдворят в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что США, Британия, НАТО, а также еще 25 стран объявили о высылке 151 сотрудника российского дипломатического представительства.

Науэрт также перечислила эти страны и назвала количество дипломатов, которых они намерены выдворить:

  • США - 60;
  • Украина - 13;
  • Британия - 23;
  • Франция - 4;
  • Германия - 4;
  • Польша - 4;
  • Канада - 4;
  • Литва - 8;
  • Чехия - 3;
  • Молдова - 3;
  • Нидерланды - 2;
  • Дания - 2;
  • Албания - 2;
  • Италия - 2;
  • Испания - 2;
  • Австралия - 2;
  • Румыния - 1;
  • Эстония - 1;
  • Латвия - 1;
  • Хорватия - 1;
  • Швеция - 1;
  • Македония - 1;
  • Норвегия - 1;
  • Венгрия - 1;
  • Финляндия - 1;
  • Ирландия - 1;
  • Бельгия - 1;
  • НАТО - 7;

"Конечный результат - 151 представитель российского разведывательного персонала отправлен домой в Москву, - это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает глобальную кампанию России, которая подрывает международный мир и стабильность, угрожает суверенитету и безопасности стран во всем мире", - подытожила Науэрт.

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