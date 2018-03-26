Власть на местах завышает тарифы на отопление в среднем на 13%,- Нацкомиссия

26 марта, 2018, 13:42

Органы местного самоуправления установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше, чем до этого ввела Национальная комиссия

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

После проведения децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования перешли к местным органам власти.

"Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала комиссия”, - сообщает пресс-служба.

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По данным НКРЭКП, большинство органов местного самоуправления завышают цены на коммунальные услуги: в среднем на тепловую энергию на 18,1% и 13,4% на централизованное отопление.

В заявлении говорится, что во время установки НКРЭКП тарифов на вышеуказанные услуги, этими органами местного самоуправления оказывалось давление на Комиссию, а именно - наложение моратория на повышение тарифов, попытки привлечения к уголовной ответственности главы и членов Комиссии.

"Однако, как показывают примеры, в случае установления тарифа самим органом местного самоуправления эти тарифы значительно выросли. Это, в свою очередь, подтверждает мнение о непоследовательных и популистских действиях некоторых органов местного самоуправления по вопросам обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к регулятору", - добавляют в Комиссии.