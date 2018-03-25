Военный эксперт прокомментировал угрозу Захарченко создать в Украине новые "республики"
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает Обозреватель.
"Чтобы создать "Харьковскую народную республику" или "Закарпатскую народную республику", нужны очень большие деньги и хорошая подготовка в плане агентуры", - отметил он.
Комментируя заявление главы "ДНР" Александра Захарченко о том, что в Украине возможно создание новых "республик", эксперт отметил:
"Попытки, может быть, и будут, но будут в основном на словах. Надо заводить людей, надо создавать сеть, надо вербовать, а вербовка - это расходы. Кроме того, подготовка может занять не один месяц а может и не один год" .
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Кроме того, отметил Жданов, на пути намерений террористов стоит подготовленность украинского общества к подобным провокациям.
"Чтобы поднять кого-то, надо вбрасывать спецназ, переодетый в гражданское, и уже действовать их силами. Но количество людей с опытом боевых действий у нас достаточно велико. Поэтому, если жареный петух клюнет, если начнут что-то делать и стрелять, думаю, разберутся очень быстро ", - добавил эксперт.
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