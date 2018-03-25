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На полный ремонт дорог понадобится 3-5 лет, - Гройсман

Кабинет Министров Украины выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, поэтому требует качества работ и привлечения местных властей к строительству через механизмы финансовой децентрализации

Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков - создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет ", - подчеркнул он.

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При этом премьер отметил, что большое внимание будет уделяться местным дорогам.

"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и громадах дорог делается гораздо больше уже сейчас", - отметил премьер-министр.

Справка

21 марта правительство одобрило новую экономическую программу развития украинских дорог на 2018-2022 годы. Результатом реализации программы должно стать ремонт и развитие 6692 километров дорог.

В 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что вдвое превысило показатели 2016 года. Дорожные работы велись на трассах по всей территории Украины.

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