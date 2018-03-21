Правительство ввело 5-10 летние гарантии на качество дорог, - Гройсман
Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Вводим контроль качества дорог. Некоторые вновь построенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру, будут исправлять ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10-летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам", - написал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что дороги в Украине будут строить системно, учитывая необходимость соединить населенные пункты, а не только выполнить объем работ в километрах.
"Мы начали самое масштабное строительство дорог за всю историю независимой Украины. Нужно подойти к ремонту и строительству совершенно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", - добавил Гройсман.
Внедряем контроль качества дорог. Некоторые вновь построенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру, будут исправлять ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10-летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.
Мы начали самое масштабное строительство дорог за всю историю независимой Украины. Дороги мы восстановим, и это не только слова. Вы увидите результат.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.
Заседание Правительства: новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству совершенно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты. pic.twitter.com/Q3NqG2zMFy— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.
У страны было 10-летие упущенных возможностей. С 2005 года началось полное провисание ситуации с ремонтом и строительством дорог. Не было войны, были деньги, но почему-то дороги не делались. Считаю, что страну грабили. И с 2016 года мы начали систематически ремонтировать дороги.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.
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