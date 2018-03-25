К самоубийству руководителя Николаевского аэропорта может быть причастен председатель ОГА, - Билецкий
Об этом нардеп сообщил в интервью Радио Свобода.
"Я бы предпочел увидеть генерального прокурора не раздувающим заговор 2-х неприятных, грязных, странных песронажей (Надежды Савченко и Владимира Рубана, - ред.), не превращающим это почти в военный переворот, а говоритящим о другом Савченко. Говорящим о президентской вертикали власти. Потому что Савченко - губернатор, человек назначенный президентом Порошенко ", - отметил политик.
По его словам, "есть подозрение", что Савченко пытался "прокрутить коррупционную схему".
"Это в открытом доступе. Вся эта система. Как без тендера начался ремонт аэропорта, как на это были заведены 150 млн грн. На Волошина давили, он не собирался подписывать эти бумаги, о чем уже сообщила его заместитель. Давление усиливалось в последние недели, потому что они попали в неприятную ситуацию: тендера нет. Фактически, это коррупционное преступление откровенныйое. И им надо было задним числом все это провести ", - подчеркнул Белецкий.
Кроме того, о давлении на Волошина свидетельствует его телефонныйая перепискуа со своим другом.
В свою очередь нардеп Дмитрий Ярош считает, что выдвинутые в адрес Савченко обвинения не соответствуют действительности.
- 18 марта 2018, в Николаеве в собственном доме из пистолета ПМ застрелился 29-летний бывший военный летчик, а ныне и.о. председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
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