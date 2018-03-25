К самоубийству руководителя Николаевского аэропорта может быть причастен председатель ОГА, - Билецкий

25 марта, 2018, 19:33

Основатель и первый командир добровольческого батальона "Азов", а ныне нардеп и председатель политпартии "Азов" Андрей Белецкий заявил, что председатель Николаевской ОГА, ветеран АТО Алексей Савченко непосредственно несет ответственность за гибель и.о. главы Николаевского аэропорта Владислава Волошина

Об этом нардеп сообщил в интервью Радио Свобода.

"Я бы предпочел увидеть генерального прокурора не раздувающим заговор 2-х неприятных, грязных, странных песронажей (Надежды Савченко и Владимира Рубана, - ред.), не превращающим это почти в военный переворот, а говоритящим о другом Савченко. Говорящим о президентской вертикали власти. Потому что Савченко - губернатор, человек назначенный президентом Порошенко ", - отметил политик.

По его словам, "есть подозрение", что Савченко пытался "прокрутить коррупционную схему".

"Это в открытом доступе. Вся эта система. Как без тендера начался ремонт аэропорта, как на это были заведены 150 млн грн. На Волошина давили, он не собирался подписывать эти бумаги, о чем уже сообщила его заместитель. Давление усиливалось в последние недели, потому что они попали в неприятную ситуацию: тендера нет. Фактически, это коррупционное преступление откровенныйое. И им надо было задним числом все это провести ", - подчеркнул Белецкий.

Кроме того, о давлении на Волошина свидетельствует его телефонныйая перепискуа со своим другом.

В свою очередь нардеп Дмитрий Ярош считает, что выдвинутые в адрес Савченко обвинения не соответствуют действительности.