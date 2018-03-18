 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве застрелился руководитель аэропорта, летчик-герой АТО

Сегодня, 18 марта 2018 года, в Николаеве в собственном доме из пистолета ПМ застрелился 29-летний бывший военный летчик, а ныне и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин

Информацию об этом подтвердили в Нацполиции.

"Семья была дома, вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от ран", - говорится в сообщении полиции Николаевской области.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

По показаниям родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

По информации местного издания НикВести, Волошин в течение последних нескольких месяцев руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".

Был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылетов. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребенка.

Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

18 марта, 2018 воскресенье

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать