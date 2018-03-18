В Николаеве застрелился руководитель аэропорта, летчик-герой АТО
Информацию об этом подтвердили в Нацполиции.
"Семья была дома, вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от ран", - говорится в сообщении полиции Николаевской области.
По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.
По показаниям родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.
По информации местного издания НикВести, Волошин в течение последних нескольких месяцев руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".
Был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылетов. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.
Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребенка.
Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
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