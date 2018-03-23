WADA будет судиться с федерациями, которые не расследуют допинговые дела россиян
23 марта, 2018, 13:20
Всемирное антидопинговое агентство подаст в Спортивный арбитражный суд на международные спортивные федерации, которые не расследуют допинговые нарушения россиян
Об этом заявил глава WADA Крей Риди, сообщает Insidethegames.
"Мы спросим у федераций, собираются ли они расследовать дела. Мы предоставили им максимум информации, поэтому просим сообщить, будут ли приняты надлежащие меры. Если нет, то мы оставляем за собой право пойти в CAS", - сказал Риди.
По словам директора WADA по расследованию Гюнтера Юнгера, агентство направило в международные спортивные федерации информацию по 60 делам россиян, данные о допинговых нарушениях которых были получены из базы Московской антидопинговой лаборатории.
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- В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил WADA информацию о существовании в России программы по употреблению запрещенных препаратов, поддерживаемой на государственном уровне.
- Позже российское антидопинговое агентство было лишено лицензии за систематические нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.
- Сборную России отстранили от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где в нейтральном статусе выступили лишь отдельные российские спортсмены, не замеченные в допинговых скандалах.
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