WADA будет судиться с федерациями, которые не расследуют допинговые дела россиян

23 марта, 2018, 13:20

Всемирное антидопинговое агентство подаст в Спортивный арбитражный суд на международные спортивные федерации, которые не расследуют допинговые нарушения россиян

Об этом заявил глава WADA Крей Риди, сообщает Insidethegames.

"Мы спросим у федераций, собираются ли они расследовать дела. Мы предоставили им максимум информации, поэтому просим сообщить, будут ли приняты надлежащие меры. Если нет, то мы оставляем за собой право пойти в CAS", - сказал Риди.

По словам директора WADA по расследованию Гюнтера Юнгера, агентство направило в международные спортивные федерации информацию по 60 делам россиян, данные о допинговых нарушениях которых были получены из базы Московской антидопинговой лаборатории.

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