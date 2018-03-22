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Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке э-декларирования для общественных активистов

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке э-декларирования для общественных активистов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время заседания глава Верховной Рады Андрей Парубий пытался несколько раз включить в повестку дня законопроекты №8120 и №8120-1, которые должны отсрочить представление общественными активистами электронных деклараций. Однако каждый раз в Раде не хватало достаточного количества голосов парламентариев для рассмотрения на заседании.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал поддержать эти законопроекты.

Отмечается, что законопроект №8120 предлагает отложить обязанность представления э-деклараций представителями общественных организаций, которые участвуют в оценке выполнения антикоррупционных программ, осуществляют мониторинг антикоррупционной политики в Украине до 2019 года. Законопроект №8120-1 делает то же самое только к до июля 2018 года.

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