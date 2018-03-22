Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке э-декларирования для общественных активистов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время заседания глава Верховной Рады Андрей Парубий пытался несколько раз включить в повестку дня законопроекты №8120 и №8120-1, которые должны отсрочить представление общественными активистами электронных деклараций. Однако каждый раз в Раде не хватало достаточного количества голосов парламентариев для рассмотрения на заседании.
Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал поддержать эти законопроекты.
Отмечается, что законопроект №8120 предлагает отложить обязанность представления э-деклараций представителями общественных организаций, которые участвуют в оценке выполнения антикоррупционных программ, осуществляют мониторинг антикоррупционной политики в Украине до 2019 года. Законопроект №8120-1 делает то же самое только к до июля 2018 года.
- Напомним, 23 марта 2017 года Рада обязала сотрудников негосударственных антикоррупционных организаций подавать э-декларации.
- Народные депутаты не поддержали отмену закона, который обязывает антикоррупционеров заполнять электронные декларации.
- Президент Петр Порошенко провел встречу с общественными активистами относительно изменений к закону о э-декларировании, которые обязывают их заполнять электронные декларации.
- Впоследствии глава государства предложил отменить э-декларирование антикоррупционеров.
- 20 марта послы стран G7 заявили о несоответствии требованиям электронного декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний украинским международным обязательствам и призвали отменить их.
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