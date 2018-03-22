Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ за предотвращение терактов, которые готовила Савченко
Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей вследствие предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал Порошенко.
По его словам, целью российской спецоперации является посеять хаос и уничтожить Украинское государство. Это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой украинцы смогут лишь объединившись.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- 22 марта Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.
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