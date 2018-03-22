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Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ за предотвращение терактов, которые готовила Савченко


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение попыток массовых терактов и разоблачение российской спецоперации против Украины

Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей вследствие предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал Порошенко.

По его словам, целью российской спецоперации является посеять хаос и уничтожить Украинское государство. Это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой украинцы смогут лишь объединившись.

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