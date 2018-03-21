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"Борисполь" договорился с Ryanair, соглашение подпишут до конца недели


фото: REUTERS
Международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве на украинском рынке с крупнейшим лоукостером Ryanair

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"У нас есть хорошая новость. Аэропорт "Борисполь", офис привлечения инвестиций и Мининфраструктуры эффективно завершили переговоры с Ryanair. Ожидаем, что до конца неделе соглашение с Ryanair будет подписано", - написал Гройсман.

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