"Борисполь" договорился с Ryanair, соглашение подпишут до конца недели
21 марта, 2018, 12:21
Международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве на украинском рынке с крупнейшим лоукостером Ryanair
Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"У нас есть хорошая новость. Аэропорт "Борисполь", офис привлечения инвестиций и Мининфраструктуры эффективно завершили переговоры с Ryanair. Ожидаем, что до конца неделе соглашение с Ryanair будет подписано", - написал Гройсман.
У нас есть хорошая новость. Аэропорт "Борисполь", офис привлечения инвестиций и Мининфраструктуры эффективно завершили переговоры с Ryanair. Ожидаем, что до конца неделе соглашение с #Ryanair будет подписано. pic.twitter.com/gkD2k3Y0fL— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.
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- Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве.
- В Украине появится национальный лоукост SkyUp.
- Лоукост Wizz Air будет летать из Харькова до польского города Катовице и немецкого Дортмунда.
- Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск.
- Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына до Львова в марте 2018 года.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна до Ивано-Франковска.
- В Украину заходит новый лоукост Ernest Airlines.
- Из Украины запустят несколько новых авиарейсов в Польшу.
- ЕС призвал Украину как можно скорее принять соглашение о совместном авиапространстве.
- До канадского Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
- Болгарская авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу.
- Из Украины будет летать еще один лоукост - до чешского Брно.
- Wizz Air запустит рейс Львов-Лондон раньше запланированного, но задержит запуск полетов из Киева в Лиссабон и Таллинна.
- Уже две украинские авиакомпании получили разрешения на регулярные рейсы в Таиланд.
- Ryanair договаривается о сотрудничестве с аэропортом Харькова.
- Из Харькова запустят 9 международных авиарейсов.
- Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уже осенью Ryanair будет летать из Борисполя и Львова.
- Лоукостер Wizz Air откроет рейсы из Харькова в Вену.
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