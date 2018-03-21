"Борисполь" договорился с Ryanair, соглашение подпишут до конца недели

21 марта, 2018, 12:21

Международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве на украинском рынке с крупнейшим лоукостером Ryanair

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"У нас есть хорошая новость. Аэропорт "Борисполь", офис привлечения инвестиций и Мининфраструктуры эффективно завершили переговоры с Ryanair. Ожидаем, что до конца неделе соглашение с Ryanair будет подписано", - написал Гройсман.

У нас есть хорошая новость. Аэропорт "Борисполь", офис привлечения инвестиций и Мининфраструктуры эффективно завершили переговоры с Ryanair. Ожидаем, что до конца неделе соглашение с #Ryanair будет подписано. pic.twitter.com/gkD2k3Y0fL — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.

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