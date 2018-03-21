Польша поддержала заявление США о санкциях против компаний за работу над "Северным потоком-2"
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Я с удовольствием приветствую заявление госдепартамента США относительно санкций, с которыми могут столкнуться компании, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток-2", - подчеркнул он.
По словам Моравецкого, этот российский проект "размывает" европейскую энергетическую безопасность, что ведет к монополизации поставок газа и угрожает Украине.
Отметим, накануне пресс-секретарь Госдепа Хезер Науерт заявила, что ведомство дало четко понять фирмам, которые работают над проектом "Северный поток", что на них могут наложить санкции.
Przyjmuję z zadowoleniem dzisiejsze oświadczenie @StateDept ws. sankcji, które mogą spotkać сделал zaangażowane w projekt Nord Stream II. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie - powinien zostać zatrzymany.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 20 марта 2018 г
- Напомним, ранее Германия разрешила строить российский "Северный поток-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- Накануне СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативу поставкам газа из России и Норвегии, чтобы снизить зависимость от обеих стран.
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