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Беременная Джамала посвятила новый сингл своем мужу

Новая песня украинской певицы Джамалы называется "Крылья"

Сингл появился на YouTube-канале.

По словам Джамалы, новая песня “Крылья” о том, что каждому нужна поддержка. Впервые певица представила свою песню на Национальном отборе на "Евровидение-2018". Она рассказала, что эту композицию посвящает своему мужу.

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"Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, то вера, ангел или любимый человек рядом", - написала Джамала на своей Facebook-странице.

Музыку к композиции писала сама исполнительница, а слова к ней - Татьяна Милимко.

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