На Донбассе российские боевики ранили украинского военного

20 марта, 2018, 19:41

От начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и была оказана необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении режим прекращения огня боевиками соблюдался в полной мере.