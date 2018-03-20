На Донбассе российские боевики ранили украинского военного
20 марта, 2018, 19:41
От начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и была оказана необходимая медицинская помощь.
На Луганском направлении режим прекращения огня боевиками соблюдался в полной мере.
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