Украина и Британия советуются о противодействии киберугрозам

19 марта, 2018, 19:21

Украина и Великобритания провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в микроблоге Twitter.

"В связи с недавними событиями, Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне", - говорится в сообщении.