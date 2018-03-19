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Украина и Британия советуются о противодействии киберугрозам

Украина и Великобритания провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в микроблоге Twitter.

"В связи с недавними событиями, Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне", - говорится в сообщении.

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