Украина и Британия советуются о противодействии киберугрозам
19 марта, 2018, 19:21
Украина и Великобритания провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в микроблоге Twitter.
"В связи с недавними событиями, Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне", - говорится в сообщении.
- 16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
- Между тем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы считают, что российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей 7 штатов.
- Сообщалось, что российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
- Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной сети.
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