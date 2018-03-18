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Атака российских хакеров на правительственную сеть Германии завершилась неудачей, - СМИ

Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети

Об этом сообщает DW.

По словам источника из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы германского министерства иностранных дел через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютеры вредоносные программы. Однако им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИД и прав администратора.

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