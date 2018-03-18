Атака российских хакеров на правительственную сеть Германии завершилась неудачей, - СМИ
18 марта, 2018, 09:35
Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети
Об этом сообщает DW.
По словам источника из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы германского министерства иностранных дел через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютеры вредоносные программы. Однако им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИД и прав администратора.
- Ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
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