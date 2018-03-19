Более 2 тысяч человек остались без тепла в Одесской области при морозной погоде
19 марта, 2018, 08:55
В селе Крыжановка Одесской области ночью без теплоснабжения остались более 2 тысяч человек
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели рассказали, что вчера, в половине десятого часа ночи, получили информацию о том, что в селе Крыжановка Лиманского района за отсутствие лимита газа осталось без газоснабжения восемь крышных котельных.
Эти котельные обеспечивают теплоснабжением восемь многоэтажных домов, а это около 2120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6,5 тысяч человек.
"Температура воздуха 3 градуса мороза. Восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта", - подытожили в ГСЧС.
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