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В Коломые спортсмен-любитель проплыл за полторы минуты 61 м подо льдом

На Покутье зафиксировали рекорд Украины по фридайвингу: 38-летний коломыйский адвокат Алексей Гуцуляк на задержке дыхания и без гидрокостюма проплыл подо льдом 61 метр

При этом погодные условия не способствовали рекорду, вода в озере была опасно мутной, пишет Франковское издание Курс..

"Проблема не в дистанции, а в том, что вода очень мутная. Видимость реально 15 см. Я не знаю, как Алексей справится с этой проблемой. Но за время многомесячных тренировок, думаю, маршрут уже выработан. Может, у него есть какой-то внутренний GPS? Я бы не рискнул и по колено войти в такую ​​воду ", - отмечал перед заплывом Гуцуляка эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин.

Через каждые 10 метров были вырублены проруби, чтобы Алексей мог в любой момент выплыть. Пловца подстраховали только веревкой.

Но трудности и опасность не помешали: коломиянин Алексей Гуцуляк таки побил собственный рекорд Украины по заплыву подо льдом на 40 метров, преодолев сегодня 61 метр в Коломыйском озере.

Сам заплыв занял не более 1,5 мин.

Это не первый рекорд адвоката из Коломыи. В 2013 году Алексей Гуцуляк установил рекорд по самому длительному пребыванию человека без одежды под снегом продолжительностью 60 минут 8 секунд. За это достижение его внесли в мировую Книгу Рекордов Гиннеса.

 

 

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