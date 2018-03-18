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23-летний мажор из Черновцов, который сбил на смерть коммунальщика, получил 1 год заключения. Хотя сначала ему присудили 4,5 года

Черновицкий апелляционный суд области отменил предыдущее решение суда и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы водителю легковушки Mercedes, который в мае 2016 года в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 59-летнего работника коммунальной фирмы на улице Героев Майдана

Как отмечается в судебном приговоре, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черновицкой местной прокуратуры и заменил однолетний условный срок наказания на наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на протяжении 3-х лет, пишет местное издание Молодой буковинец.

Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

В то же время суд решил, что залог в размере 200 тыс грн, который ранее была внесена в качестве меры пресечения, вернут залогодателю.

Во время заседания суда обвиняемый пояснил, что возвращался с дня рождения. Проезжая по улице Героев Майдана, он отвлекся на телефон, а когда поднял глаза, увидел перед собой мусоровоз. Чтобы избежать столкновения, пытался объехать его справа, но не увидел работника "Альтфатера" на дороге, сбил его, после чего врезался в электроопору.

 
  • Ранее сообщалось, что в ночь на 15 мая 2016 года 21-летний водитель автомобиля "Мерседес", находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть работника коммунальной фирмы "Альтфатер" на улице Героев Майдана. Трагедия произошла на глазах сына погибшего. Виновник смертельного ДТП пытался убежать с места аварии.
  • Позже в полиции сообщили, что его не задержали за недостатком улик.
  • Впоследствии суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с правом управлять транспортными средствами сроком на три года. Однако позже суд заменил основное наказание на условный срок. Жена погибшего в судебном заседании заявила, что не имеет претензий к нему.

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