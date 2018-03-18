23-летний мажор из Черновцов, который сбил на смерть коммунальщика, получил 1 год заключения. Хотя сначала ему присудили 4,5 года

18 марта, 2018, 17:12

Черновицкий апелляционный суд области отменил предыдущее решение суда и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы водителю легковушки Mercedes, который в мае 2016 года в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 59-летнего работника коммунальной фирмы на улице Героев Майдана

Как отмечается в судебном приговоре, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черновицкой местной прокуратуры и заменил однолетний условный срок наказания на наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на протяжении 3-х лет, пишет местное издание Молодой буковинец.

Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.



В то же время суд решил, что залог в размере 200 тыс грн, который ранее была внесена в качестве меры пресечения, вернут залогодателю.



Во время заседания суда обвиняемый пояснил, что возвращался с дня рождения. Проезжая по улице Героев Майдана, он отвлекся на телефон, а когда поднял глаза, увидел перед собой мусоровоз. Чтобы избежать столкновения, пытался объехать его справа, но не увидел работника "Альтфатера" на дороге, сбил его, после чего врезался в электроопору.