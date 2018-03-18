23-летний мажор из Черновцов, который сбил на смерть коммунальщика, получил 1 год заключения. Хотя сначала ему присудили 4,5 года
Как отмечается в судебном приговоре, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черновицкой местной прокуратуры и заменил однолетний условный срок наказания на наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на протяжении 3-х лет, пишет местное издание Молодой буковинец.
Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.
В то же время суд решил, что залог в размере 200 тыс грн, который ранее была внесена в качестве меры пресечения, вернут залогодателю.
Во время заседания суда обвиняемый пояснил, что возвращался с дня рождения. Проезжая по улице Героев Майдана, он отвлекся на телефон, а когда поднял глаза, увидел перед собой мусоровоз. Чтобы избежать столкновения, пытался объехать его справа, но не увидел работника "Альтфатера" на дороге, сбил его, после чего врезался в электроопору.
- Ранее сообщалось, что в ночь на 15 мая 2016 года 21-летний водитель автомобиля "Мерседес", находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть работника коммунальной фирмы "Альтфатер" на улице Героев Майдана. Трагедия произошла на глазах сына погибшего. Виновник смертельного ДТП пытался убежать с места аварии.
- Позже в полиции сообщили, что его не задержали за недостатком улик.
- Впоследствии суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с правом управлять транспортными средствами сроком на три года. Однако позже суд заменил основное наказание на условный срок. Жена погибшего в судебном заседании заявила, что не имеет претензий к нему.
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