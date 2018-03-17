Нацполиция начала работать в Измаиле на Придунавье. Ее возглавил ветеран АТО, боевой моряк

17 марта, 2018, 20:32

В пятницу, 16 марта, состоялась презентация вновь созданного отдела патрульной полиции, второго в области

Старт деятельности нового для столицы Придунавья правоохранительного подразделения был торжественно дан на главной площади города перед зданием исполкома, пишет БессарабіяINFORM.

Презентовали новый отдел патрульной полиции Измаила глава Департамента патрульной полиции Украины подполковник Евгений Жуков и начальник ГУНП Одесской области генерал Дмитрий Головин.

Правоохранителей поздравил мэр города Андрей Абрамченко:

"Для города Измаила это важное событие. Прежде всего - это безопасность на дорогах и улицах города. Я думаю, ночные гонки по улицам уйдут в прошлое, уменьшится количество аварий. Появление патрульной полиции в Измаиле повышает статус города как центра украинского Придунавья. Все понимают - будет стабильно и мирно в Измаиле, будет стабильно и мирно на юге Украины".

При отделе созданы 10 патрульных экипажей. Численный состав нового подразделения - 82 сотрудника.

Отделу выделены 10 автомобилей - 5 Renault Duster и 5 Mitsubishi Outlande. В зону обслуживания патрульных входит только территория города Измаила, патрулирование будет проходить круглосуточно. Одновременно на линии будут задействованы 6-7 патрулей.

Примерно через 3 месяца планируется расширить зону ответственности подразделения - полицейские начнут патрулирование водоемов, для этих целей будут выделены 2 полицейских катера.

Шефом измаильских патрульных стал старший лейтенант Василий Коряк - боевой офицер, который прошел войну на Востоке Украины.

"Я очень рад и горд, что имею возможность представить этого человека в вашем городе. Он будет главным помощником и другом жителей Измаила, потому что он знает свое дело и является очень достойным человеком", - охарактеризовал нового начальника его руководитель, глава Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.