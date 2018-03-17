Экс-чиновницу из Одессы, которая ездила пьяной за рулем и оскорбляла полицейских, в суде выставляют жертвой провокаций
Адвокат в суде убеждал, что его подзащитная стала жертвой провокаций со стороны общественных активистов, а человека, вызвавшего полицию, обвинили в преследовании, пишет Думская.net.
"Она могла испугаться вас, здорового мужчину, который ее преследовал. Вы провоцировали ее, возможно, превышать и нарушать", - утверждает адвокат.
При этом слушание дела переносится уже в пятый раз. По словам адвоката, его подзащитная сейчас проходит стационарное лечение в психоневрологическом диспансере, и покидать клинику надолго медики ей не рекомендуют.
Активисты уверены, что рассмотрение дела намеренно затягивается, чтобы бывшая чиновница смогла избежать наказания, поскольку у суда есть не более 3-х месяцев, чтобы наказать женщину за это правонарушение.
Следующее заседание назначили на понедельник, 19 марта.
- В декабре патрульная полиция Одессы остановила автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения. При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру. При этом в салоне авто вместе с ней находился ребенок.
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