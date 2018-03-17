Экс-чиновницу из Одессы, которая ездила пьяной за рулем и оскорбляла полицейских, в суде выставляют жертвой провокаций

17 марта, 2018, 15:40

В Приморском суде города Одессы рассматривают дело бывшей сотрудницы горсовета Дианы Тирновенко, которая в декабре прошлого года каталась за рулем своего Nissan в состоянии алкогольного опьянения, а также бросалась на журналистов и оскорбляла полицейских

Адвокат в суде убеждал, что его подзащитная стала жертвой провокаций со стороны общественных активистов, а человека, вызвавшего полицию, обвинили в преследовании, пишет Думская.net.

"Она могла испугаться вас, здорового мужчину, который ее преследовал. Вы провоцировали ее, возможно, превышать и нарушать", - утверждает адвокат.

При этом слушание дела переносится уже в пятый раз. По словам адвоката, его подзащитная сейчас проходит стационарное лечение в психоневрологическом диспансере, и покидать клинику надолго медики ей не рекомендуют.

Активисты уверены, что рассмотрение дела намеренно затягивается, чтобы бывшая чиновница смогла избежать наказания, поскольку у суда есть не более 3-х месяцев, чтобы наказать женщину за это правонарушение.

Следующее заседание назначили на понедельник, 19 марта.