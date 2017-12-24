Пьяная чиновница Одесского горсовета за рулем Nissan угрожала полицейским и дралась с журналистом

24 декабря, 2017, 16:34

Патрульная полиция Одессы остановила автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения

При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру, пишет Думская.net.

"Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы", - отмечается в сообщении.

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Как отмечают в соцсетях, этим человеком оказался заместитель начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Т.

В патрульной полиции прокомментировали, что машину поставили на штрафплощадку.

Инцидент случился вечером в субботу, 23 декабря 2017 года.

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