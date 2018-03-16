Совбез ООН подтвердил, что Крым - это Украина, а Россия действует незаконно
Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.
"Подавляющее большинство государств-членов Совбеза ООН выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму. Проведение заседания показало, что временная российская оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополь продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активной повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.
Заседание Совета Безопасности ООН проходило по формуле Арриа. Такие заседания проводятся с целью предоставления членам Совета возможности получить информацию по тому или иному вопросу от широкого круга участников, которые обычно лишены возможности быть заслушанными Советом Безопасности.
Эти заседания могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют участниками вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными акторами по вопросам, входящим в сферу компетенции СБ ООН.
- Напомним, ранее сообщалось, что Украина созывает Совет безопасности ООН из-за российских выборов в Крыму.
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