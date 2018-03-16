Совбез ООН подтвердил, что Крым - это Украина, а Россия действует незаконно

16 марта, 2018, 10:50

В четверг, 15 марта, состоялось открытое заседание Совета безопасности ООН относительно российской оккупации Крыма, созванное делегациями Швеции, Великобритании, Нидерландов, Польши и США по инициативе Украины

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

"Подавляющее большинство государств-членов Совбеза ООН выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму. Проведение заседания показало, что временная российская оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополь продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активной повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

Заседание Совета Безопасности ООН проходило по формуле Арриа. Такие заседания проводятся с целью предоставления членам Совета возможности получить информацию по тому или иному вопросу от широкого круга участников, которые обычно лишены возможности быть заслушанными Советом Безопасности.

Эти заседания могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют участниками вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными акторами по вопросам, входящим в сферу компетенции СБ ООН.