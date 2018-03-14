Украинским спортсменам официально запретили участвовать в соревнованиях в России
14 марта, 2018, 13:45
Министерство молодежи и спорта запретило всем сборным Украины участвовать в соревнованиях, происходящих на территории России
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в facebook.
"Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ", - написал Жданов.
Также министр добавил текст приказа.
- 13 февраля сборная Украины по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, после того, это призвал сделать министр спорта.
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