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Украинским спортсменам официально запретили участвовать в соревнованиях в России


фото: dsmsu.gov.ua
Министерство молодежи и спорта запретило всем сборным Украины участвовать в соревнованиях, происходящих на территории России

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в facebook.

"Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ", - написал Жданов.

Также министр добавил текст приказа.

 

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