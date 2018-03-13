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В МВД обещают усилить охрану российских представительств в Украине в день выборов президента РФ

Министерство внутренних дел обещает усилить охрану российских дипломатических учреждений в Украине в день голосования на выборах президента Российской Федерации

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена", - отметили в МВД.

Пресс-служба также отметила, что обычно охрану диппредставительств осуществляет спецподразделение Национальной гвардии Украины, однако 18 марта полицейские подразделения будут дежурить вблизи их расположения.

Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, еще не определено.

Напомним, дипломатические представительства РФ на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

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