В МВД обещают усилить охрану российских представительств в Украине в день выборов президента РФ
13 марта, 2018, 17:21
Министерство внутренних дел обещает усилить охрану российских дипломатических учреждений в Украине в день голосования на выборах президента Российской Федерации
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена", - отметили в МВД.
Пресс-служба также отметила, что обычно охрану диппредставительств осуществляет спецподразделение Национальной гвардии Украины, однако 18 марта полицейские подразделения будут дежурить вблизи их расположения.
Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, еще не определено.
Напомним, дипломатические представительства РФ на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
- Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018, в годовщину аннексии Крыма Россией.
- Верховная Рада уже призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
- Впоследствии стало известно, что Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
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