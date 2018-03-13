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Климкин призвал жителей Крыма бойкотировать российские президентские выборы


фото: krymr.org
Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, участвовать в этих выборах", - говорится в сообщении.

Он отметил, что жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе. Климкин уверяет, что сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы

"То, что нам нужно сделать, - это добиться того, чтобы был доступ международных организаций к оккупированному Крыму", - добавил министр.

По словам главы МИД, необходимо сохранять санкции и увеличивать международное давление на Россию. Кроме того, необходимо создать неформальное объединение "группу дружбы" с деоккупации Крыма.

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