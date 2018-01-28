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В Тихом океане нашли шлюпку с 7 спасенными пассажирами парома, пропавшего неделю назад

Спасатели нашли в Тихом океане семерых спасенных с парома, пропавшего возле коралловых островов Кирибати на северо-восток от Австралии

Об этом сообщает ВВС.

"Семерых уцелевших нашли в маленькой лодке, плывшей в Тихом океане. Их заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии", - отмечается в сообщении.

Командир самолета Даррин Уэбб сообщил, что самолет P-3K2 Orion заметил лодку в воскресенье утром. "Экипаж сбросил им запасы воды, еды и радиоприемник. Сейчас с ними пытаются установить связь", - сказал он.

В свою очередь представитель координационного центра спасения Новой Зеландии Джон Эшби рассказал, что эта лодка был одной из двух, которые были на борту MV Butiraoi.

На борту судна MV Butiraoi, пропавшего неделю назад, находилось 50 человек. О судьбе остальных 43-х пассажиров ничего не известно.

  • Новая Зеландия и Фиджи начали поисково-спасательную операцию.

 

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