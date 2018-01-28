Усик победил Бриедиса. Полное видео боя
28 января, 2018, 08:12
В ночь на воскресенье, 28 января, украинец Александр Усик победил в Риге латыша Майриса Бриедиса
Поединок продолжался 12 раундов.
Благодаря победе Александр Усик завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
- Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинец Александр Усик победил в Риге латыша Майриса Бриедиса и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
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