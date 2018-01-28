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Усик победил Бриедиса. Полное видео боя

В ночь на воскресенье, 28 января, украинец Александр Усик победил в Риге латыша Майриса Бриедиса

Поединок продолжался 12 раундов.

Благодаря победе Александр Усик завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

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