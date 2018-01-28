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"Молодые приходят на смену старым, занимают сильные позиции", - Кива прокомментировал процессы в Соцпартии

Илья Кива продолжает оставаться председателем Социалистической партии Украины, о чем в частности свидетельствует выписка из официального Реестра общественных формирований, а спекуляциями вокруг этого факта занимается бывшее руководство данной политсилы

Об этом политик рассказал в воскресенье, 28 января 2018 года, в эфире Эспрессо.TV.

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