В территориальных общинах доход на одного жителя вдвое больше, чем в Днепре, - вице-премьер
Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщает Еспресо.TV.
Он подчеркнул, что в 2017 году бюджеты ОТГ выросли до 9,5 млрд грн. Также значительно вырос доход на одного жителя.
"В Украине есть общины, которые сегодня имеют 8 тыс. грн на одного человека. Это вдвое больше, чем доход, например, в Днепре. А также это в 1,5 раза больше, чем доход на одного жителя в Киеве. Поэтому для нас это основной показатель, который и показателем роста экономики", - подчеркнул Зубко.
Он также отметил, что впервые за всю историю Украины местный бюджет составил 50% от общего государственного бюджета.
"Впервые за всю историю Украины в 2017 году мы достигли результата, когда местный бюджет вместе с трансфертами, медицинской и образовательной субвенциями, социальной защитой сегодня составляет 50% от общего государственного бюджета", - сказал вице-премьер-министр.
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