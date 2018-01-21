Появились фото последствий стихии на юге Одесской области: электроопоры разрушены, как спички

21 января, 2018, 19:34

Снежная буря на юге Украины повалила бетонные столбы высоковольтных ЛЭП мощностью 35 кВ и 110 кВ, сейчас продолжается восстановление электроснабжения городов Измаил, Килия, Арциз и прилегающих к ним сел

По словам главы Арцизской РГА Сергея Парпуланского, в Арцизском районе повалено более 160 опор, более 20 из которых высоковольтные, передает Бессарабия.inform.

Также в городе 218 обрывов линий электропередач. На данный момент в районе работают 6 бригад Рэс и 2 бригады по высоковольтной линии 35кВ. Ориентировочная дата полного подключения Арциза и ближайших сел - 21 января, отдаленных сел района - 23-24 января.

Глава Килийского райсовета Павел Бойченко сообщил о 300 поваленных опорах.

"Это десятки километров поврежденных линий. Повреждены линии 35 кВ. Обесточена линия 110 кВ Ручей - Приморское. Из-за этого Вилково остается без электричества", - отметил Бойченко.

По его словам, масштабы ущерба, нанесенного стихией энергетике района, колоссальные.

Глава райсовета сообщил, что работы по ликвидации последствий продолжаются. Пока что частично восстановлено энергоснабжение самой Килии, где "дали свет" во все медицинские учреждения города и большую часть домов, которые обогреваются электроотоплением.

Также круглосуточно работает пункт обогрева в районной больнице. Там есть горячая вода, еда, есть возможность при необходимости переночевать и получить любую помощь.

Глава райсовета попросил жителей района быть внимательными к людям пожилого возраста и при необходимости оказания любой помощи информировать городской и сельский совет и его лично.

Вчера в район уже прибыли дополнительные бригады энергетиков из Ананьевского и Балтского районов, которые будут помогать восстанавливать энергообеспечения.

Что касается Вилково, то там с помощью генератора ГСЧС обеспечили электричеством городскую больницу, где также работает пункт обогрева. Водоснабжение города восстановили с помощью генераторов, но из-за нехватки мощности воду подают лишь на два часа, после чего еще два часа откачивают канализацию.

В Измаиле вчера в течение дня смогли подключить 11 подстанций и восстановить 17 локальных повреждений. По словам мэра Измаила, в городе действуют ограничения по энергопотреблению, которые будут продолжаться до восстановления линии Измаил-Выставка. График ограничений имеет "плавающий" характер - в зависимости от нагрузки.