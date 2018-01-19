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Из-за непогоды 737 населенных пунктов остались без света, больше всего пострадала Одесская область


фото: прес-служба ДСНС
18 января в результате осложнения погодных условий 737 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без электричества

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Больше всего пострадали Одесская и Черкасская области.

Это Одесская - 502 населенных пункта, Черкасская - 153, Черниговская - 33, Полтавская - 14, Кировоградская - 9, Николаевская - 9, Донецкая - 8, Волынская - 6, Сумская - 2, Винницкая - 1.

В ГСЧС отмечают, что для восстановления электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В Измаильском районе Одесской области упали 23 опоры линии 110 кВ. В области обесточены семидесятитысячный город Измаил и двенадцатитысячный город Арциз, также отключены тепло- и водоснабжение.

В Измаиле спасатели восстановили электроснабжение в больницу, роддом, 17 из 19 котельных и в большинстве многоэтажных домов. Частично восстановлено водоснабжение, продолжаются работы по запуску систем отопления.

В Арцизе для обеспечения электроснабжения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения привлечены четыре электростанции ГСЧС.

По состоянию на утро 19 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в этих городах. К восстановлению электроснабжения в Одесской области привлечены 89 аварийных бригад облэнерго.

Напомним, 18 января глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил о временном закрытии трассы Одесса-Киев.
Также ранее МВД сообщало о пробке в 100 автомобилей на дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка.
В Одесской области дополнительные патрули Национальной гвардии и Нацполиции вышли на улицы города Измаил.

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