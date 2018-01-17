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Британцы сняли рекламу в киевском метро и железнодорожном вокзале

Британский ритейлер проездных билетов Trainline выбрал для своей рекламы киевское метро и железнодорожный вокзал и снял там ролик

Видео опубликовали на YouTube-канале.

Герои видео выбегают из вагона поезда в подземке. Они оказываются на станции метро Выдубичи, потом бегут станцией Кловская. Так герои рекламы добегают до железнодорожного вокзала Киева.

Рекламное видео для Trainline снял украинский продакшн Radioaktive Film вместе с BBH London и продакшн-студией Blink.

Украинский продакшн уже сотрудничал с Coldplay, Foals, Tame Impala и другими.

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