В Одесской области судят экс-прокурора: он пьяным насмерть сбил женщину, а обвинил жену, - СМИ

15 января, 2018, 11:35

В Измаильском суде Одесской области продолжается рассмотрение дела экс-прокурора местной прокуратуры Евгения Чабана, который в феврале прошлого года на Аudi сбил пешехода, а вину хотел переложить на свою жену

Об этом сообщает "Думская".

Обвинительный акт был составлен 1 ноября 2017 года прокуратурой Одесской области. Его передали на рассмотрение в Измаил. Первое заседание по делу состоялось осенью.

26 февраля 2017 года, находясь пьяным за рулем своего автомобиля Аudi Q7, Чабан сбил 50-летнюю женщину, а после переехал ее колесами авто. Женщина получила тяжелые травмы и через несколько часов скончалась в больнице.

Пытаясь убежать от ответственности, Чабан сначала хотел переложить свою вину на жену, заявляя, что именно она находилась за рулем машины. Также, по информации издания, он оказывал давление на свидетелей события.

После ДТП суд избрал меру пресечения для Чабана в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн. Обвиняемый внес названную сумму и в настоящее время находится на свободе.

С Измаильской местной прокуратуры Чабан был уволен сразу после ДТП. Однако он обратился в суд с иском о восстановлении его на прежней должности и возмещение оплаты за вынужденные прогулы.

Дело о восстановлении экс-прокурора, убивший женщину, отложено до момента вынесения ему приговора по уголовному делу.