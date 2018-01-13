СБУ схватила парня из пригорода Одессы, который переделывал на продажу травматы и пневматику

13 января, 2018, 20:37

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов

Об этом информирует пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие в боевое для дальнейшей перепродажи. Клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете на тематических форумах.

Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе во время попытки продажи боевого пистолета.

В ходе обысков по месту жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли одиннадцать пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.